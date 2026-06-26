В Крыму сократят объемы графиков отключения электричества
В Крыму в ближайшее время сократят объемы графиков временного отключения электричества, об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В Минэнерго РФ сообщили, что специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации подачи энергоснабжения в Крыму и Севастополе. Энергетическая инфраструктура пострадала в результате массированной атаки ВСУ в ночь на 24 июня.
Объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов, отметили в Минэнерго. Полная стабилизация электроснабжения на полуострове будет зависеть от оперативной обстановки.
По данным пресс-службы министерства, ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле. Минэнерго отслеживает ход восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электричества.