Кубань и Крым входят в топ упоминаемых МО регионов, над территорией которых сбивали БПЛА

С начала 2026 года средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили свыше 39 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 51 региона страны. Такие данные следуют из ежедневных сводок Минобороны РФ, пишет «Ъ». В среднем ежемесячно фиксируется уничтожение около 6 тыс. БПЛА, при этом за неполный июнь показатель достиг 9,7 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно подсчетам, основанным на отчетах оборонного ведомства, в среднем силы ПВО уничтожают 223 беспилотника в сутки. Наиболее масштабные атаки с начала года были зафиксированы в ночь на 17 мая, когда над территориями 15 регионов были сбиты 556 БПЛА, в ночь на 18 июня — 555 аппаратов над 18 регионами, а также в ночь на 25 марта, когда сообщалось об уничтожении 389 беспилотников над 14 субъектами.

Среди регионов, наиболее часто упоминавшихся в сводках Минобороны в связи с уничтожением беспилотников, лидируют Белгородская область — 446 упоминаний, Курская область — 411 и Брянская область — 360. Республика Крым фигурировала в отчетах 312 раз. В число десяти наиболее часто упоминаемых территорий также вошли Краснодарский край (198 упоминаний), Московский регион, Тульская и Воронежская области.

Кроме того, более 380 раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.