В Адыгее по нацпроекту обновляют участок трассы к Краснодарскому краю

В Кошехабльском районе Адыгеи ремонтируют трехкилометровый участок автодороги Белореченск—Гиагинская—Дружба. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обновляемый отрезок входит в состав транспортной магистрали, связывающей Кошехабльский и Гиагинский районы республики с Краснодарским краем и Белореченском. Дорога используется для пассажирских и грузовых перевозок между муниципалитетами двух регионов.

Подрядчик уже завершил фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. Сейчас специалисты укладывают верхний слой асфальтобетона. На заключительном этапе предусмотрены укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

В республиканском минстрое отметили, что обновление участка улучшит транспортную доступность между Адыгеей и Краснодарским краем, а также будет способствовать развитию межрегиональных связей и логистики.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее с начала дорожного сезона завершили ремонт девяти объектов региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в нормативное состояние планируют привести 24 участка дорог общей протяженностью 64,5 км.

Нурий Бзасежев