Сергей Аксенов: режим ЧС в Крыму не означает ограничений для граждан

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введенный в республике режим чрезвычайной ситуации не подразумевает ограничений для граждан и не предусматривает комендантского часа с ограничениями передвижения. Господин Аксенов назвал фейком разговоры на подобные темы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

«Еще раз — никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова. Все остальное, повторюсь, касается вопросов экономики»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Республики Крым сообщил, что режим чрезвычайной ситуации позволяет осуществлять оперативное управление, что упрощает ряд согласований и бюрократических процедур. В качестве примера он привел более быструю закупку генераторов и топлива, оперативное заключение контрактов, проведение аварийно-восстановительных работ.

По словам Сергея Аксенова, факт введения режима ЧС регионального масштаба не означает автоматического снятия санкций для субъектов экономической деятельности. Режим может стать юридическим основанием для снятия штрафов и пеней в случае, если будет доказано, что чрезвычайная ситуация привела к невозможности исполнения договорных обязательств.

Кристина Мельникова