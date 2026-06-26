В Крыму и Севастополе вводят режим ЧС регионального характера

На территории Республики Крым и Севастополя вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение о подписании соответствующих указов было принято главой Крыма Сергеем Аксеновым и главой Севастополя Михаилом Развожаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев, мера принята для решения в первую очередь вопросов экономического характера. По его словам, правовой режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, влияющих на жизнеобеспечение людей в Крыму и Севастополе.

Ранее власти Республики Крым и Севастополя ввели ограничения на продажу топлива для всех граждан. С конца мая этого года в Севастополе отпуск бензина на местных АЗС ограничили объемом до 20 литров на одного человека. Позже аналогичные меры распространили в Крыму. Введенные ограничения администрация объяснила логистическими сложностями.

Кроме того, 25 июня стало известно, что теперь по Крымскому мосту разрешено провозить до 200 литров топлива в любой таре, проходящей через интроскоп (65 на 75 см). 200-литровые бочки и иные емкости, не проходящие по размерам, через Крымский мост допускаться не будут. Отмечалось, что значительный объем топлива в одной крупной емкости создает угрозу безопасности для моста.

Михаил Развожаев также отмечал, что утром 26 июня в городе сохранялись перебои с электроснабжением. По его словам, прошедшей ночью в районе Севастополя было сбито около 70 беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем специалисты неоднократно приостанавливали ремонтные работы из соображений безопасности. По команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления введен режим временного ограничения подачи электроэнергии для предотвращения перегрузки сетей за пределами региона и недопущения аварийных ситуаций в энергосистеме. Полная стабилизация энергоснабжения ожидается ориентировочно к 18:00.

Алина Зорина