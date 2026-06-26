С диагнозом «меланома» на Кубани на учете состоят более 5 тысяч человек

Новообразования кожи остаются наиболее распространенным видом онкологических заболеваний в Краснодарском крае. По данным регионального министерства здравоохранения, предоставленным «Ъ-Кубань», на диспансерном учете с диагнозом «меланома» состоят более 5 тыс. человек, при этом основную часть пациентов составляют люди пожилого возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В краевом минздраве отмечают, что развитие меланомы в большинстве случаев связано с повреждением клеток кожи ультрафиолетовым излучением. Заболевание считается одним из наиболее опасных видов рака кожи из-за высокого риска быстрого распространения метастазов.

Как сообщила врач-онколог и химиотерапевт Клиники Екатерининская Юлия Шевченко, по итогам 2025 года кожные онкопатологии составляли около 16% всех выявленных злокачественных новообразований в регионе. При этом пациенты с меланомой и другими формами рака кожи формируют около 14% от общего числа онкобольных на Кубани. Ежегодно в регионе регистрируется свыше 500 новых случаев меланомы.

Эксперты связывают повышенные показатели заболеваемости в южных регионах с высокой интенсивностью солнечного излучения и значительными значениями ультрафиолетового индекса. В группу риска входят люди со светлой кожей и волосами, а также те, кто ранее получал солнечные ожоги, особенно в молодом возрасте, либо имеет большое количество родинок.

Вместе с тем специалисты отмечают высокие показатели ранней диагностики заболевания. По данным краевого минздрава, около 90% случаев меланомы в регионе выявляется на начальных стадиях.

Главный врач клиники «Здрава» Евгения Колупаева отмечает, что в последние годы в Краснодарском крае наблюдается устойчивый рост заболеваемости первичной меланомой кожи. При этом регион демонстрирует один из наиболее высоких показателей роста активной выявляемости заболевания в стране: за последние десять лет он увеличился с 8% до 31,3%.

По словам специалистов, за период с 2020 по 2025 год число пациентов с меланомой на Кубани увеличилось более чем на 22%. Рост показателей связывают как с фактическим увеличением числа заболевших, так и с совершенствованием методов диагностики.

Как отмечает Юлия Шевченко, за последние десять лет прирост числа пациентов с меланомой по России составил 35%, тогда как в Краснодарском крае показатель достиг 47%. Более высокую распространенность заболевания в регионе эксперты объясняют большим количеством солнечных дней, высокой долей работающего на открытом воздухе населения и сохраняющейся культурой чрезмерного пребывания на солнце.

Вячеслав Рыжков