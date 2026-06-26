На Кубани ввод жилья в начале 2026 года сократился более чем на 70%

Рынок жилищного строительства в Краснодарском крае в начале 2026 года продемонстрировал резкое снижение объемов ввода жилья. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Лемана ПРО» со ссылкой на экспертов, за январь—февраль показатель сократился на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ввод многоквартирных домов уменьшился на 95,8% — до 20,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам 2025 года Кубань занимала третье место в России по объему жилищного строительства. Регион продемонстрировал результат в 6,2 млн кв. м.

Одновременно отрасль испытывает усиливающийся кадровый дефицит. По данным INFOLine, за последние три-четыре года доля затрат на оплату труда в строительных сметах выросла с 50 до 70%.

Генеральный директор INFOLine Михаил Бурмистров отметил, что ситуация связана с исчерпанием прежнего импульса роста строительного комплекса и увеличением себестоимости работ. По оценке НИИСФ РААСН, до 2035 года строительной отрасли потребуется привлечь до 850 тыс. новых специалистов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года заняло 78,2% от общего объема ввода жилья. За январь—март в регионе сдали в эксплуатацию 553,8 тыс. кв. м индивидуального жилья против 1349,5 тыс. кв. м в первом квартале прошлого года.

Анна Гречко