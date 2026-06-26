Новый терминал краснодарского аэропорта планируют открыть в середине 2027 года

Строительство нового терминала аэропорта Краснодара планируется завершить в середине 2027 года, при этом к концу 2026 года его готовность должна достигнуть порядка 90%. Об этом сообщил директор дирекции технического заказчика АО «Международный аэропорт Краснодар» Денис Акинфеев в ходе пресс-тура на площадке будущего аэровокзального комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По его словам, на текущем этапе проект предполагает выход на пусконаладочные работы уже в 2026 году. Окончательная сдача объекта намечена на середину 2027 года. К этому моменту планируется завершить строительство здания терминала внутреннего сектора, закончить устройство перронных покрытий и приступить к реализации решений по организации воздушного пункта пропуска в международной части комплекса.

Господин Акинфеев отметил, что работы внутри здания и на прилегающей территории ведутся параллельно и не зависят друг от друга. Внешний контур проекта предполагает завершение инженерных сетей и искусственных покрытий, тогда как внутри продолжаются монтаж инженерных систем, технологического оборудования, фасадных конструкций и кровли.

Площадь нового терминала составит около 87 тыс. кв. м, что почти в шесть раз превышает размеры действующего аэровокзального комплекса, занимающего порядка 15 тыс. кв. м.

Прогнозируемая пропускная способность объекта оценивается на уровне до 10 млн пассажиров в год. При действующих ограничениях аэропорт сможет обеспечивать 10–11 взлетно-посадочных операций в час.

Вячеслав Рыжков