Интерьер, которому доверяют: почему пространства выбирают искусство

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел XIX Петербургский медицинский форум — одно из ключевых событий для руководителей частных и государственных клиник. В этом году в программе форума не только сессии и дискуссии о будущем здравоохранения, но и выставка, которая доказывает, что искусство может быть частью лечебного процесса. Свои работы представила фотохудожник Юлия Найвальт, лауреат национальной премии «Золотой Пегас» и член Союза художников России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юлия Найвальт, фотохудожник, обладатель национальной премии «Золотой Пегас» гильдии профессиональных фотографов СМИ (2012), член Союз художников России (2009) Фото: Фото из личного архива Сергей Ануфриев, директор Петербургского медицинского форума; Юлия Найвальт, фотохудожник Фото: Иван Сень Следующая фотография 1 / 2 Юлия Найвальт, фотохудожник, обладатель национальной премии «Золотой Пегас» гильдии профессиональных фотографов СМИ (2012), член Союз художников России (2009) Фото: Фото из личного архива Сергей Ануфриев, директор Петербургского медицинского форума; Юлия Найвальт, фотохудожник Фото: Иван Сень

Современный интерьер — это не только красивые обои, стильная мебель и правильное освещение. Это язык, на котором пространство говорит с человеком. В отелях он обещает комфорт и статус, в клиниках — безопасность и заботу, а дома — уют и спокойствие. И все чаще в этом диалоге неотъемлемой частью становится искусство. Картины или фотографии, становясь деталью интерьера, начинают работать: успокаивать, вдохновлять, вызывать доверие. И если раньше искусство в общественных местах воспринималось как роскошь, то теперь это продуманное решение.

В гостиницах интерьеры создают настроение. Холл отеля с хорошей картиной запоминается не хуже, чем вежливый персонал или качественная уборка номера. Это способ сказать гостю: «Мы думаем о деталях, нам важно, чтобы вам здесь понравилось». В клиниках задача искусства другая — гораздо серьезнее. Пациент приходит с тревогой, болью, страхом. Холодные стерильные стены только усиливают эти чувства. А теплые, живые и продуманные пространства помогают успокоиться. Исследования подтверждают: красивое и гармоничное оформление помещения снижает стресс и помогает человеку чувствовать себя увереннее и даже влияет на самочувствие. Поэтому клиники все чаще внедряют искусство в свои интерьеры не ради статуса, а ради пациентов.

Один из ярких примеров того, как искусство становится частью интерьера,— работы фотохудожника Юлии Найвальт. Она работает в макросъемке. Снимает кору деревьев, песок, воду, свет. Ее фотографии похожи на абстрактную живопись, но это реальность, которую большинство не замечает. Она член Союза художников России, лауреат премии «Золотой Пегас», ее работы выставлялись в Манеже, в Музее Высоцкого, на площадках Artplay и «Севкабель Порт». А также уже несколько лет украшают интерьеры отеля «Звезды Арбата». Это не случайность — крупный бизнес доверяет ей. В клинике «Счастливый взгляд» в мае этого года прошла выставка ее фотографий, что особенно ценно в медицинском центре, где люди ждут приема и волнуются, ведь каждая деталь работает на атмосферу.

Опыт Юлии Найвальт показывает: искусство в интерьере работает, когда оно неслучайно, когда его выбирают с пониманием пространства и задач. Именно поэтому ее пригласили на Петербургский медицинский форум, где она представила свои работы. Выставка на Петербургском медицинском форуме — часть большого проекта MedArt, который продвигает идею лечебного искусства. Проект поддержан организатором форума, директором Петербургского медицинского форума Сергеем Ануфриевым, при участии которого уже прошла выставка работ художницы в клинике «Счастливый взгляд». Информационную поддержку проекту оказали ГК «Гортис» и коммуникационное агентство Grand Media Service.

Юлия Найвальт не останавливается на достигнутом и идет дальше — так, она создала коллекцию сумок «ФотоАкцент». Ее работы печатаются на мембранной ткани, из которой получаются легкие, прочные и водоотталкивающие сумки. «Мне захотелось, чтобы мои работы жили не только в галереях, но и в повседневности»,— говорит она. Каждая сумка уникальна, ведь принты не повторяются. Так искусство выходит за пределы стен и становится частью обычной жизни.

После форума работы Юлии Найвальт появятся на выставке в Санкт-Петербургском союзе художников «Тело человека — пространство смыслов» (30 июня — 5 июля 2026 года). А пока ее картины расходятся по Москве и Петербургу, напоминая, что искусство уместно везде: и в холле отеля, и в приемной врача, и просто в сумке на плече.