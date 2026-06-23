Главные новости за 23 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани будут судить гражданина Украины за шпионаж.

Майкопский городской суд вынес приговор 33-летнему жителю Адыгеи, признав его виновным в участии в преступном сообществе и организации незаконной миграции.

В Краснодарском крае на трассе Краснодар—Кропоткин столкнулись микроавтобус и большегруз. В результате аварии пострадали семь человек, включая троих детей.

Два десятка подземных толчков зафиксировано у берегов Севастополя в минувшие сутки.

В Крыму до 1 сентября включительно приостановлены все спортивные мероприятия, тренировки и выезды атлетов младше 18 лет.

Власти Республики Крым с 23 июня приняли решение об увеличении допустимой нормы провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей до 200 литров на одно транспортное средство.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев в ходе эскалации ударов по российской территории, по его оценке, стремится воздействовать на гражданскую инфраструктуру, энергоснабжение и туристический сектор.

Прокуратура Республики Адыгея взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту выявления вирусного заболевания среди жителей Теучежского района.

Правительство РФ совместно с Министерством обороны прорабатывает дополнительные меры по обеспечению безопасности транспортного сообщения с Крымом.

Годовая инфляция в Краснодарском крае в мае 2026 года составила 4,77%, замедлившись по сравнению с апрельским показателем в 5,2%.

Группа компаний «Деметра-холдинг» опровергла информацию о возможном приобретении зернового терминала КСК в Новороссийске, заявив, что не рассматривает подобную сделку.