«Деметра-холдинг» опровергла планы по покупке терминала ГК «Дело»

Группа компаний «Деметра-холдинг» опровергла информацию о возможном приобретении зернового терминала КСК в Новороссийске, заявив, что не рассматривает подобную сделку. В пресс-службе холдинга подчеркнули, что появившиеся в ряде СМИ сообщения не соответствуют действительности, передает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ранее издание «Эксперт» со ссылкой на источники сообщало, что группа компаний «Дело» изучает возможность продажи зернового терминала КСК. По данным собеседников издания, вырученные средства могут быть направлены на выкуп доли «Росатома» в группе. Среди потенциальных претендентов на актив назывался, в частности, «Деметра-холдинг».

По оценкам одного из источников, стоимость зернового терминала КСК может составлять около 50 млрд руб., при этом актив характеризуется как один из наиболее маржинальных в структуре бизнеса. В настоящее время 51% группы «Дело» принадлежит Сергею Шишкареву, 49% — «Росатому». Ранее стратегический совет госкорпорации принял решение о выходе из совместного владения активом, а в апреле Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по передаче доли «Росатома» Сергею Шишкареву.

Вячеслав Рыжков