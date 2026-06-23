Президент РФ заявил, что Украина ударами по инфраструктуре пытается повлиять на турсезон

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев в ходе эскалации ударов по российской территории, по его оценке, стремится воздействовать на гражданскую инфраструктуру, энергоснабжение и туристический сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Выступая на совещании с членами правительства, Владимир Путин отметил, что по мере ухудшения положения украинских сил на линии соприкосновения, Киев, как он выразился, «взял на вооружение тактику» нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

По словам главы государства, подобные действия, по имеющимся у российской стороны данным, направлены на создание сложностей в обеспечении энергоресурсами и попытку повлиять на ход туристического сезона, в том числе посредством давления на гражданские сектора экономики.

Вячеслав Рыжков