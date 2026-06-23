Годовая инфляция на Кубани в мае снизилась до 4,77%

Годовая инфляция в Краснодарском крае в мае 2026 года составила 4,77%, замедлившись по сравнению с апрельским показателем в 5,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. При этом общероссийский уровень инфляции в мае достиг 5,31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В структуре потребительских цен в регионе заметнее всего за год выросла стоимость ряда услуг. Так, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 7,78%, железнодорожные перевозки — на 8,14%, а гостиничные услуги — на 3,55%.

В то же время отдельные категории услуг продемонстрировали снижение стоимости. В частности, жители региона стали меньше платить за услуги мобильной связи и подписки на онлайн-сервисы.

Среди продовольственных товаров наиболее заметное снижение цен зафиксировано на овощную продукцию. Стоимость помидоров за год сократилась на 32,28%, огурцов — на 31,76%. В Банке России такую динамику связывают с сезонными факторами. Вместе с тем сахар за аналогичный период подорожал на 1,66%.

Вячеслав Рыжков