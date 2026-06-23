Двадцать землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки

Два десятка подземных толчков зафиксировано у берегов Севастополя в минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

По данным сейсмологов, в понедельник, 22 июня, в акватории Черного моря на удалении 30 километров от города-героя зарегистрировано 20 землетрясений магнитудой от 1,0 до 4,4. Как уточнила госпожа Бондарь в профильной группе в соцсетях, четыре сейсмособытия являлись ощутимыми для местных жителей. Они произошли в 06:14, 08:48, 14:07 и 21:18 по местному времени.

Ранее в течение дня сообщалось о серии подземных толчков у побережья Крымского полуострова. Первый ощутимый удар был зафиксирован в 06:14 с магнитудой 3,7 (эпицентр находился примерно в 26 километрах от Севастополя), второй — в 08:48 магнитудой 4,4 (30 километров от города). Позднее, в вечернее время, приборы зарегистрировали еще одно землетрясение магнитудой 4,1.

Последний толчок был отмечен в 22:21. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Наталья Решетняк