Норму провоза бензина через Крымский мост увеличили до 200 литров

Власти Республики Крым с 23 июня приняли решение об увеличении допустимой нормы провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей до 200 литров на одно транспортное средство. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее действовавшее ограничение составляло 100 литров.

Решение было принято на фоне сложной логистической ситуации на полуострове, где с 21 июня был временно ограничен отпуск топлива на АЗС для физических лиц. Мера в первую очередь направлена на обеспечение потребностей автомобилистов, которые самостоятельно следуют за топливом через мост на материк, где ситуация с поставками стабильнее.

Наталья Решетняк