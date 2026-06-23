Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани

В Краснодарском крае на трассе Краснодар—Кропоткин столкнулись микроавтобус и большегруз. В результате аварии пострадали семь человек, включая троих детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что авария произошла около 16:15 мск 22 июня. 46-летний водитель большегруза Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «Газелью» под управлением 30-летнего мужчины.

Отмечается, что в микроавтобусе находились 12 человек, при пассажировместимости шесть человек. Водитель и пассажиры являются жителями Ставропольского края.

Алина Зорина