Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани
В Краснодарском крае на трассе Краснодар—Кропоткин столкнулись микроавтобус и большегруз. В результате аварии пострадали семь человек, включая троих детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Установлено, что авария произошла около 16:15 мск 22 июня. 46-летний водитель большегруза Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «Газелью» под управлением 30-летнего мужчины.
Отмечается, что в микроавтобусе находились 12 человек, при пассажировместимости шесть человек. Водитель и пассажиры являются жителями Ставропольского края.