В Крыму до осени ограничили проведение детских спортивных мероприятий

В Крыму до 1 сентября включительно приостановлены все спортивные мероприятия, тренировки и выезды атлетов младше 18 лет, заявила глава регионального минспорта Ольга Торубарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории Республики Крым приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий»,— сообщила министр в своих соцсетях.

Кроме того, как уточнила госпожа Торубарова, до особого распоряжения запрещен организованный выезд спортсменов на турниры как внутри Крыма, так и за его пределами. В региональном правительстве подчеркивают, что данные меры направлены на обеспечение безопасности детей и всех участников тренировочного процесса.

Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке бронирования и заезда детей в лагеря отдыха и санатории на тот же период — с 22 июня по 1 сентября.

Наталья Решетняк