Житель Адыгеи осужден за организацию нелегальной миграции

Майкопский городской суд вынес приговор 33-летнему жителю Адыгеи, признав его виновным в участии в преступном сообществе и организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с октября 2022 года по июль 2023 года фигурант, действуя в составе преступного сообщества, искал жителей Адыгеи, которые за вознаграждение оформляли фиктивные гостевые визы для иностранных граждан, желавших незаконно попасть в Россию.

Суд приговорил подсудимого к 4,6 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Алина Зорина