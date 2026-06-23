Правительство и Минобороны РФ работают над защитой транспортного сообщения с Крымом

Правительство РФ совместно с Министерством обороны прорабатывает дополнительные меры по обеспечению безопасности транспортного сообщения с Крымом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По словам господина Хуснуллина, речь идет о дополнительных мерах защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом.

Тема обсуждалась на фоне ранее озвученных оценок президента РФ Владимира Путина относительно ситуации с ударами по российской территории. Выступая на совещании, глава государства заявил, что, по его мнению, Киев предпринимает попытки воздействия на гражданскую инфраструктуру, систему энергоснабжения и туристический сектор.

Президент также отметил, что по мере изменения ситуации на линии соприкосновения украинская сторона, по его оценке, активизировала удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков