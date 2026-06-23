На Кубани будут судить гражданина Украины за шпионаж

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение в отношении 62-летнего гражданина Украины, имеющего вид на жительство в РФ. Он обвиняется в шпионаже, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с февраля по октябрь 2024 года обвиняемый, находясь в Новороссийске, осуществил несколько денежных переводов: более 186 тыс. руб. — командиру ВСУ и более 279 тыс. руб. — представителям украинской военно-технологической компании для совершения террористических актов на территории РФ.

Кроме того, в августе 2024 года он передал террористической организации собранные им сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса в Туапсе для нанесения по ним огневого поражения.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения. Обвинение предъявлено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности — финансирование терроризма), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 276 УК РФ (шпионаж). Санкция статей предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Алина Зорина