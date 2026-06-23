Прокуратура следит за проверкой кафе в Адыгее, где заразились гепатитом А 19 человек

Прокуратура Республики Адыгея взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту выявления вирусного заболевания среди жителей Теучежского района. Соответствующее поручение дал прокурор региона Игорь Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка организована после появления публикаций в средствах массовой информации. В ее рамках планируется установить обстоятельства произошедшего, причины возникновения заболевания, а также возможный источник распространения инфекции.

Ранее стало известно, что Теучежский районный суд Республики Адыгея приостановил деятельность заведения общественного питания «Ешь» на 20 суток в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. По данным объединенной пресс-службы судов региона, в период с 27 мая по 14 июня 2026 года в районе была зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом А среди 19 жителей. Еще 44 человека были определены как контактировавшие с заболевшими.

Проверка территориального подразделения Роспотребнадзора выявила в заведении многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, к приготовлению продукции допускались сотрудники без медицинских книжек, не проводился ежедневный контроль состояния персонала, а также не соблюдались требования по хранению продуктов. Кроме того, в помещениях были зафиксированы загрязнения, следы жира и плесени, а также ряд других нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В материалах дела отмечается, что индивидуальный предприниматель на судебное заседание не явился, ходатайствовав о рассмотрении дела в его отсутствие. Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, в суд представлены не были.

Вячеслав Рыжков