Прокуратура следит за проверкой кафе в Адыгее, где заразились гепатитом А 19 человек
Прокуратура Республики Адыгея взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту выявления вирусного заболевания среди жителей Теучежского района. Соответствующее поручение дал прокурор региона Игорь Шевченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка организована после появления публикаций в средствах массовой информации. В ее рамках планируется установить обстоятельства произошедшего, причины возникновения заболевания, а также возможный источник распространения инфекции.
Ранее стало известно, что Теучежский районный суд Республики Адыгея приостановил деятельность заведения общественного питания «Ешь» на 20 суток в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. По данным объединенной пресс-службы судов региона, в период с 27 мая по 14 июня 2026 года в районе была зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом А среди 19 жителей. Еще 44 человека были определены как контактировавшие с заболевшими.
Проверка территориального подразделения Роспотребнадзора выявила в заведении многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, к приготовлению продукции допускались сотрудники без медицинских книжек, не проводился ежедневный контроль состояния персонала, а также не соблюдались требования по хранению продуктов. Кроме того, в помещениях были зафиксированы загрязнения, следы жира и плесени, а также ряд других нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В материалах дела отмечается, что индивидуальный предприниматель на судебное заседание не явился, ходатайствовав о рассмотрении дела в его отсутствие. Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, в суд представлены не были.