В Бавлинском районе Татарстана на территории НГДУ «Бавлынефть» ввели в эксплуатацию автодорожный мост с цельнокомпозитным пролетным строением. Конструкция стала первым подобным объектом в России для автомобильного транспорта, сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане построили первый в России автодорожный мост из композитных материалов

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана В Татарстане построили первый в России автодорожный мост из композитных материалов

Фото: Пресс-служба Минпромторга Татарстана

Мост рассчитан на нагрузку до 40 тонн и обеспечивает круглогодичный проезд к производственным объектам, а также сокращает маршрут для транспорта и персонала на 12 км.

Сообщается, что конструкция обладает устойчивостью к воздействию влаги, солей и химических реагентов, а ее масса составляет 25 тонн, что ниже массы аналогичных железобетонных мостов.

Анна Кайдалова