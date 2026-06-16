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В Азовском районе обломок беспилотника повредил фасад дома

Во вторник, 16 июня, силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Беспилотники также уничтожены в Батайске и Родионово-Несветайском районе.

По данным господина Слюсаря, обломок БПЛА повредил фасад дома в хуторе Курган в Азовском районе. «По предварительной информации пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано. Экстренные службы работают на месте происшествия»,— написал губернатор.

Наталья Шинкарева

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