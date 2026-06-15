Главные новости за 15 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка останется в следственном изоляторе до 22 августа. Краевой суд отказался смягчить меру пресечения бывшему чиновнику, арестованному 6 апреля 2026 года по подозрению в особо крупном мошенничестве.

С начала 2026 года на пригородных поездах Краснодарского края перевезли более 6,5 млн пассажиров, что составляет 96,3% к уровню 2025 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по развитию улично-дорожной сети Краснодара, где обсудили ход реализации программы стоимостью 150 млрд руб.

Российских туристов в странах Евросоюза могут задержать за посещение Крыма или поддержку специальной военной операции.

Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску Межрегионального территориального управления Росимущества к бывшему совладельцу сети отелей Marton («Мартон») Андрею Марченко и индивидуальному предпринимателю Ольге Тимофеенко (бывшему бухгалтеру бизнесмена).

Совет Европейского союза расширил санкционные списки, включив в них митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

Эксперт: Никотиновую зависимость все чаще диагностируют у детей 9-10 лет. Об этом председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения Светлана Чернышова сообщила во время дискуссионного клуба, организованного совместно с Ассоциацией пресс-служб Краснодарского края в Центре развития гражданского общества региона.

В январе—апреле 2026 года спрос на БАДы в аптеках Севастополя вырос на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За четыре месяца реализовано более 398 тыс. упаковок биодобавок.

Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения бывшему депутату Госдумы от Республики Крым Руслану Бальбеку с ареста на запрет определенных действий.