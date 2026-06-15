Эксперт: Никотиновую зависимость все чаще диагностируют у детей 9-10 лет

Никотиновую зависимость все чаще диагностируют у детей в возрасте 9-10 лет. Об этом председатель Общественного совета по проблеме подросткового курения Светлана Чернышова сообщила во время дискуссионного клуба, организованного совместно с Ассоциацией пресс-служб Краснодарского края в Центре развития гражданского общества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Мы постоянно мониторим ситуацию на Кубани, проводим социологические исследования, обучаем продавцов табачных сетей. До сих пор не все из них знают, что размер штрафа за продажу табачных и электронных сигарет несовершеннолетним может достигать двух млн руб. для юридических лиц и 700 тыс. руб. для должностных»,— отметила Светлана Чернышова.

Она рассказала, что в мае 2026 года Общественный совет провел очередной этап социологического исследования «Степень доступности несовершеннолетним нелегального табака и никотина в Краснодаре» в формате анонимного опроса среди подростков в возрасте 14-17 лет. 30% респондентов сообщили, что большинство их друзей курят, еще 30% — что курит половина приятелей. В продуктовых магазинах сигареты покупают 35%, в специализированных — 35%, через «старших друзей» — 30% опрошенных. При этом половина респондентов заявила, что возраст продавцы спрашивают формально, подтверждения не требуют.

Светлана Чернышова отметила, что за последние десятилетия потребление никотина среди молодежи изменилось: традиционные сигареты вытесняются вейпами, POD- системами и электронными сигаретами. Производители позиционируют их как «менее вредную альтернативу» или «стильный аксессуар».

«Распространение вейпов среди несовершеннолетних стало отдельной социальной проблемой, с которой существующая система ограничений справляется недостаточно эффективно. Несмотря на действующий запрет продажи детям, электронные сигареты продолжают распространяться через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы. Сделать сигареты “невидимыми” в повседневной жизни, снизить потребление табака за счет уменьшения “социальной экспозиции” курения — первостепенные задачи на данный момент»,— подчеркнула эксперт.

Как ранее писал «Ъ», депутаты Госдумы на заседании 9 июня 2026 года во втором и третьем чтениях единогласно одобрили правительственный законопроект, наделяющий регионы правом вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина, известных как вейпы.

Маргарита Синкевич