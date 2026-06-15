В аптеках Севастополя продажи БАДов в 2026 году выросли на 5,7%

В январе—апреле 2026 года спрос на БАДы в аптеках Севастополя вырос на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За четыре месяца реализовано более 398 тыс. упаковок биодобавок. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным экспертов агентства, в денежном выражении объем продаж вырос на 20,4%, превысив 177,2 млн руб. Больше всего увеличилась реализация БАДов, действующих на мочевыделительную систему (на 74%), функции центральной нервной системы (на 52%), применяемых при заболеваниях дыхательной системы (на 41%), для поддержания функций сердечно-сосудистой системы (на 38%), при отравлениях и интоксикациях (на 36%), действующих на органы чувств (на 33%).

При этом продажи БАДов, применяемых при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях, сократились на 31%, поддерживающих функцию иммунной системы — на 4%, действующих на пищеварительную систему — на 3%.

В топ-10 брендов по объему продаж в аптеках Севастополя вошли «Лиси омега-3 форте рыбий жир» (1,7%), «Витлио синбиотик max» (1,3%), «Натуралис диосмин и гесперидин» (1,1%), «Натуралис Магний В6» (1%), «Фибион 2» (0,9%), «Бак-сет форте» (0,8%), «Терафлекс ультра» (0,7%), «Фосфолиплюс» (0,7%), «Бифицин форте» (0,6%), «Пустырник форте с витамином В6 и Mg» (0,6%).

«Оборот в деньгах вырос за счет удорожания БАДов, что связано с инфляцией, увеличением стоимости сырья, логистики и других издержек. Параллельно увеличился спрос на более дорогие, инновационные или нишевые биодобавки, которые позиционируются как более эффективные или решающие конкретные проблемы со здоровьем. Новые, более дорогие продукты, активно продвигаемые производителями, могут привлекать внимание потребителей, даже при общем снижении покупательной способности»,— считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

По его словам, многие БАДы позиционируются как лекарства или обещают эффект, научно не подтвержденный. Это вводит потребителей в заблуждение. «Несмотря на наличие стандартов, существует риск попадания на рынок некачественной продукции, содержащей примеси или неправильные дозировки. Многие покупатели не понимают разницу между лекарствами и БАДами и не знают, как правильно выбирать и применять биодобавки. Для решения этих проблем необходим запрет на сравнение биодобавок с лекарствами, а также более строгая модерация рекламных сообщений. Кроме того, необходимо создание отраслевых ассоциаций, которые будут устанавливать этические стандарты и контролировать их соблюдение»,— считает Сергей Толкачев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму спрос на БАДы сократился на 7,6% в 2026 году.

Маргарита Синкевич