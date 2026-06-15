Экс-замгубернатора Кубани Андрей Коробка останется под стражей до 22 августа

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка останется в следственном изоляторе до 22 августа. Краевой суд отказался смягчить меру пресечения бывшему чиновнику, арестованному 6 апреля 2026 года по подозрению в особо крупном мошенничестве, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Андрей Коробка обвиняется в мошенничестве при распоряжении земельными участками. Застройщик Сиябанд Намоев, занимающийся возведением коттеджных поселков на территории Динского района Краснодарского края, доложил в правоохранительные органы, что Андрей Коробка обещал ему изменить разрешенный вид использования участка площадью 77 га. Изначально землю должны были использовать для сельхозпроизводства.

По словам застройщика, Андрей Коробка потребовал от него 30 млн руб. под видом благотворительного взноса за согласование изменения статуса участка. Согласно данным следствия, бывший вице-губернатор на самом деле не собирался исполнять обещание.

Андрей Коробка и его родственники выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры об обращении в пользу Российской Федерации активов, которые были получены с нарушением антикоррупционного законодательства. Решением Ленинского райсуда Краснодара от 7 апреля в казну изъяли 135 земельных участков площадью 1,8 тыс. га, а также 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. кв. м и 100% долей в 12 коммерческих организациях. В списке также значатся права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Кроме того, изъяты средства на счетах, акции, драгоценности, цифровая валюта и различные предметы роскоши. Общая стоимость конфискованного имущества превышает 10 млрд руб.