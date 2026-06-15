ЕС ввел санкции против митрополита Тихона и ряда российских организаций

Совет Европейского союза расширил санкционные списки, включив в них митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

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Также под ограничительные меры попал бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов и Президентский фонд культурных инициатив.

Решение принято в рамках очередного пакета санкций ЕС, направленного на расширение персональных и институциональных ограничений. Подробности ограничительных мер в опубликованных документах не раскрываются.

Анна Гречко