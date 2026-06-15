На развитие улично-дорожной сети Краснодара направят 150 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по развитию улично-дорожной сети Краснодара, где обсудили ход реализации программы стоимостью 150 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Программу приняли в 2025 году для решения транспортных проблем кубанской столицы. Движение уже открыто по обновленному Тургеневскому мосту, однако жители ждут завершения реконструкции Западного обхода, Фадеевского путепровода и других объектов.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в рамках программы «25/35» в городе продолжаются работы на шести объектах общей протяженностью 13 км. Общая стоимость этих объектов составляет 12,5 млрд руб.

На Тургеневском мосту движение открыли по всем полосам, сейчас проводят ремонт подмостового пространства. Активно идет реконструкция Фадеевского путепровода — к 1 сентября там откроют движение по двум полосам, а до конца года — по всем четырем. При контрактном сроке завершения летом 2027 года работы ведутся с опережением.

Для центральной части города строят развязку, соединяющую улицы Володарского, Тихорецкую, Шевченко и Новороссийскую. В настоящее время переустраивают инженерные сети и устанавливают опоры путепровода. Строительство завершат в первом полугодии 2028 года.

В Музыкальном микрорайоне реконструируют два участка улицы Есенина — от Солнечной до Гомельской и далее до улицы Петра Метальникова. Началась реконструкция Западного обхода от улицы Красных Партизан до улицы Дзержинского.

По региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в городе ремонтируют 15 участков дорог протяженностью более 13 км. На семи из них работы уже выполнили, остальные восемь завершат в августе 2026 года.

За счет ранее предоставленных субсидий завершается реконструкция участков улиц Симферопольской и Константина Образцова, а также строительство подземного перехода через улицу Дзержинского.

Алина Зорина