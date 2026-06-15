С начала года на пригородных поездах Кубани перевезли более 6 млн пассажиров

С начала 2026 года на пригородных поездах Краснодарского края перевезли более 6,5 млн пассажиров, что составляет 96,3% к уровню 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На изменение пассажиропотока в Краснодарском крае повлияло несколько факторов. Среди главных — общее снижение туристического потока в регионе, которое было вызвано чрезвычайными ситуациями после разлива нефтепродуктов на черноморском побережье. Кроме того, ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия и общее осложнение оперативной обстановки в регионе.

Отмечается, что на снижение количества пассажиров, пользующихся пригородными поездами на Сочинском направлении, также повлияло открытие в прошлом году аэропортов в Краснодаре и Геленджике.

Как сообщают в пресс-службе перевозчика, для увеличения пассажиропотока и улучшения условий комфортного проезда были назначены дополнительные пригородные поезда и обновлен парк подвижного состава. В период с 20 декабря 2025 года по 29 марта 2026 года на участках Сочи — Сириус, Сириус — Роза Хутор, Сириус — Аэропорт Сочи назначено 47 рейсов дополнительных пригородных поездов. Во втором полугодии этого года ожидается поставка новых современных электропоездов серии ЭПЗД и «Финист», которые заменят устаревший подвижной состав.

Прогнозируется, что в летний период этого года пассажиропоток достигнет 7,7 млн пассажиров — 104% к уровню 2025 года.

Алина Зорина