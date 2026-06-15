В Крыму экс-депутату Госдумы Руслану Бальбеку изменили меру пресечения

Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения бывшему депутату Госдумы от Республики Крым Руслану Бальбеку с ареста на запрет определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одной из обвиняемых, которая проходит по делу фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд освободил Руслана Бальбека из-под стражи, заменил заключение под стражу запретом на совершение определенных действий. Ранее защита просила определить территориальную подсудность дела за пределами Республики Крым. Генпрокуратура поддержала ходатайство, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре решил не передавать дело в Верховный суд России. Рассмотрение проходит в закрытом режиме.

22 сентября 2025 года стало известно, что бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек арестован. Его задержали на территории Кабардино-Балкарской Республики. По словам адвоката, он обвиняется по ч. 1 ст. 128 (клевета), ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Руслан Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016 года по октябрь 2021 года.

Алина Зорина