МИД РФ предупредил о рисках задержания россиян в ЕС за посещение Крыма

Российских туристов в странах Евросоюза могут задержать за посещение Крыма или поддержку специальной военной операции, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дипломат рекомендовал учитывать риски задержания при планировании поездок в страны ЕС и другие недружественные государства в нынешней геополитической обстановке.

«Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в нарушении санкционного режима»,— уточнил господин Климов.

По его мнению, следует внимательно оценивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских государств даже транзитом. Алексей Климов также отметил существенное увеличение очередей в визовых центрах. Дипломат подчеркнул важность заключения договора добровольного медицинского страхования за рубежом.

В декабре 2025 года в Польше был задержан руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин по запросу Украины за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.

28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.

Анна Гречко