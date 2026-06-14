Главные новости за 8-14 июня. Ростов-на-Дону и область

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения специальной военной операции. Она исполняла депутатские обязанности с 2021 года.

Доля жителей Ростовской области, которым хватает денег только на продукты , а покупка одежды и обуви требует накоплений, за год выросла с 22,1% до 26,2%. Самой многочисленной группой остаются респонденты, которым хватает средств на продукты, одежду и обувь, однако для покупки крупной бытовой техники пришлось бы брать кредит. Такой вариант ответа выбрали 42,3% участников исследования.

Генеральный директор подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» в Ростове-На-Дону Александр Дьяченко признан виновным в причастности к мошенничеству на сумму более чем 2,2 млрд руб. Ему назначено наказание в виде трех лет и десяти месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб.

В Ростовской области обновят более 45 км автодорог, ведущих к туристическим достопримечательностям. Планируется отремонтировать дороги к музею-заповеднику Шолохова «Тихий Дон», к Кружилинскому и Каргинскому музейным комплексам, к заповеднику «Быковские Большие буруны», к парку «Лога», к Вознесенскому войсковому всеказачему собору в Новочеркасске и к Азовскому историко-археологическому и палеонтологическому музею-заповеднику и др.

Речные суда, выполняющие маршруты по Дону, в среднем заполняются на 25% при выполнении рейса. Самыми популярными остаются рейсы из Ростова-на-Дону в Азов и в Старочеркасскую станицу, рассказала «Ъ-Ростов» специалист по связям с общественностью СПК «Дон» Елена Старикова.

Ростовский областной суд изменил приговор по делу ОПГ «Сельмаш»: двум фигурантам сроки наказания, назначенные судом первой инстанции, сокращены. Еще четверым, напротив, апелляционная инстанция ужесточила наказание. В итоге 15 осужденных по делу получили от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые с 2011 года по 2019-й занимались вымогательством денег у осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг.

В мае 2026 года жители Ростовской области оформили автокредиты на 3,4 млрд руб., что на 18,7% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 2,8 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 42,6% или 2,5 млрд руб.

Доля предпринимателей Ростовской области, которые считают регион своим основным рынком сбыта, по итогам 2025 года выросла до 32,4%. Годом ранее рынок Ростовской области в качестве основной территории ведения бизнеса называли 25,9% респондентов.

В мае 2026 года цены на непродовольственные товары в Ростовской области выросли на 1,15% по сравнению с показателем декабря 2025 года. Значительнее всего подорожал бензин (+4,7%) и табачные изделия (+4,5%).

ООО «Хлебозавод Юг Руси», расположенное в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, перешло в собственность Росимущества. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 29 мая, следует из данных СПАРК. Предприятие является крупнейшим хлебозаводом Ростовской области. В последние годы его финансовые показатели оставались отрицательными.

Ростовский ипподром официально перешел в собственность Российской Федерации. При этом руководители государственного предприятия до сих пор не назначены. Отсутствие директора не позволяет заключать соглашения с владельцами лошадей, которые планируют участвовать в скачках.

Краснодарский краевой суд объявил в розыск экс-руководителя ростовского АО «Продмаш» Леонида Караханова, который выступил посредником при передаче взятки экс-председателю Советского райсуда Ростова Елене Коблевой. В январе 2025 года Леонид Караханов, признавший вину, был приговорен к четырем годам лишения свободы.