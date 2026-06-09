Переданный государству Ростовский ипподром пока не может открыть сезон

Ростовский ипподром официально перешел в собственность Российской Федерации. Об этом DonDay сообщила представитель конников Дона Надежда Зубкова.

По ее словам, все процедуры по переоформлению документов завершены, а учредителем ООО «Конкур» и ООО «Малюгина 2», связанных с имущественным комплексом ипподрома, стала Российская Федерация. При этом руководство государственного предприятия до сих пор не назначено. Как отмечает госпожа Зубкова, отсутствие директора не позволяет заключать соглашения с владельцами лошадей, которые планируют участвовать в скачках.

«Пока точная дата скакового сезона снова под вопросом. Да, сейчас скаковой сезон на других ипподромах в самом разгаре, наши лошади пока не испытываются. Нам остается пока ждать», — рассказала представитель конного сообщества.

По словам конников, с ноября 2025 года содержание ипподрома фактически осуществляется за счет самих владельцев лошадей. Тогда прежний собственник объявил о ликвидации ипподрома и потребовал освободить территорию.

После вмешательства общественности, СМИ и надзорных органов ситуация получила широкий резонанс. Впоследствии Генеральная прокуратура оспорила сделку по продаже территории ипподрома.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконной продажу имущественного комплекса Ростовского ипподрома. После вступления решения в силу объект был возвращен в государственную собственность. Вместе с тем бывший владелец намерен обжаловать судебный акт.

Валерий Климов