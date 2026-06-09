«Сельмаш» отправился по этапу

Ростовский областной суд изменил приговор по делу ОПГ «Сельмаш»: двум фигурантам сроки наказания, назначенные судом первой инстанции, сокращены. Еще четверым, напротив, апелляционная инстанция ужесточила наказание. В итоге 15 осужденных по делу получили от 7 лет 6 месяцев до 23 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые с 2011 года по 2019-й занимались вымогательством денег у осужденных и предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. Судебные заседания проводились в закрытом режиме из-за многочисленных жалоб потерпевших и свидетелей на угрозы жизни и здоровью. Фигуранты не признали себя виновными и могут обжаловать решения судов в кассационном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Приговор по делу ОПГ «Сельмаш» оставлен без изменения в части квалификации действий осужденных, однако изменены наказания, назначенные шестерым из них. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда, рассмотревшего апелляционное представление, поданное прокурором, и многочисленные жалобы стороны защиты и заинтересованных лиц.

Георгию Иванову (бывший «положенец» на территории Ростовской области) сократили срок с 23 до 22 лет колонии особого режима. Наказания, назначенное Валерию Стурки (21 год колонии строгого режима) и бывшему «положенцу» за пенитенциарными учреждениями региона Эдику Оганесяну (20 лет колонии особого режима), оставлены без изменения.

Бывшим «смотрящим» в колониях утверждены следующие наказания: Александру Мартынову — 19 лет лишения свободы, Сергею Опрышко — десять лет (срок увеличен на один год), Михаилу Кану — 11 лет, Денису Карпенко — 15 лет (срок сокращен на три года), Сергею Бондаренко (Орлову) — 18 лет, Николаю Пивоварову — 15 лет.

Также осуждены члены ОПС Зурик Цатава (срок увеличен с девяти до десяти лет колонии), Гаджимурад Гасанов (16 лет колонии), Азиз Бадалов (семь лет шесть месяцев колонии), Сергей Коваленко (срок увеличен с восьми до десяти лет колонии), Сергей Осипов (срок увеличен с восьми до десяти лет колонии) и Дмитрий Олиференко (восемь лет колонии).

По данным следствия, преступная группа была создана и контролировалась бывшим «смотрящим» за Ростовской областью вором в законе Нодари Асояном (уголовное прозвище Нодар Руставский). Его подчиненные с 2011 года по 2019-й вымогали деньги и имущество (в том числе квартиры) у осужденных, содержащихся в СИЗО и колониях региона.

Кроме того, жертвами вымогателей становились предприниматели, работающие в сфере ритуальных услуг, в частности, на Северном городском кладбище Ростова. За указанный период на подконтрольные преступному сообществу банковские счета поступило более 199 млн руб.

Один из главных фигурантов дела, брат Нодари Асояна Валерий Стурки, возглавлял подразделение, специализирующееся на крышевании предпринимателей из сферы ритуальных услуг (потерпевшими по этому делу проходят семь человек), рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Получивший самый крупный срок Георгий Иванов (Жора Ассириец) руководил подразделением, которое занималось вымогательством денег в пенитенциарных учреждениях.

«Находясь в колониях и СИЗО, члены ОПГ угрозами и насилием добивались того, чтобы родственники осужденных присылали им деньги, отписывали квартиры и доли в бизнесе»,— сообщил источник «Ъ-Ростов».

Дело в отношении 15 членов ОПГ «Сельмаш» поступило в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону в ноябре 2021 года. Оно слушалось в закрытом режиме. Фигуранты заявили о своей непричастности к преступлениям и «заняли активную позицию по предоставлению доказательств», однако в сентябре 2025 года суд огласил им обвинительный приговор. В Ростовском областном суде заседания также проводились в закрытом режиме «в связи с многочисленными жалобами потерпевших и свидетелей на угрозы жизни и здоровью, оказании на них психологического давления со стороны осужденных», говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

В отношении предполагаемого лидера группы Нодари Асояна с весны 2020 года расследуется дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб.).

По версии следствия, в 1998 году он получил статус вора в законе и создал в Ростовской области организованную группу, а после занимался координацией ее деятельности, распределял сферы преступного влияния и т. д. Ранее Асоян уже был заочно осужден к 7 годам 6 месяцам тюрьмы за разбой с применением насилия и несколько эпизодов хищения имущества у посетителей «Донавтовокзала», совершенные с 2002 по 2006 годы. Нодари Асоян находится в международном розыске. По данным управления ФСБ по Ростовской области, он скрывается на территории Украины.

В международный розыск также объявлены члены ОПС Роберт Лскавян (зять проживающего на территории Украины криминального авторитета Андрея Иманали по прозвищу «Полузверь»), Сергей Кочконян («Кочка») и Михаил Кобалия («Миша Грузин»).

Летом Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приступит к рассмотрению по существу уголовного дела предполагаемого участника действовавшей в городе организованной преступной группы «Кладбищенские» (входит в ОПС «Сельмаш») Дмитрия Шевченко. По версии следствия, в 2016 году он участвовал в вымогательстве денег у предпринимателя, работавшего на рынке ритуальных услуг. Фигурант находился в межгосударственном розыске более пяти лет, скрываться ему помогало использование поддельных документов, однако в начале 2026 года он был задержан и отправлен в СИЗО.

Мария Иванова