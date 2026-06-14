На Дону отремонтируют дороги к туристическим объектам

В Ростовской области обновят более 45 км автодорог, ведущих к туристическим достопримечательностям. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в этом году запланированы работы на 12 участках автомобильных дорог. Уже отремонтированы два участка автомобильных туристических маршрутов «По дороге на юг» и «Долина Дона» в Боковском и Мартыновском районах.

Планируется отремонтировать дороги к музею-заповеднику Шолохова «Тихий Дон», к Кружилинскому и Каргинскому музейным комплексам, к заповеднику «Быковские Большие буруны», к парку «Лога», к Вознесенскому войсковому всеказачему собору в Новочеркасске и к Азовскому историко-археологическому и палеонтологическому музею-заповеднику.

Ранее генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечепаева в открытом интервью «Ъ-Ростов» заявляла, что некачественная инфраструктура (в том числе плохие дороги) входит в число главных причин, мешающих развитию туризма в Ростовской области.

Мария Иванова