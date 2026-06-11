Донской бизнес стал чаще ориентироваться на внутренний рынок региона

Доля предпринимателей Ростовской области, которые считают регион своим основным рынком сбыта, по итогам 2025 года выросла до 32,4%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Годом ранее рынок Ростовской области в качестве основной территории ведения бизнеса называли 25,9% респондентов. Таким образом, показатель увеличился на 6,5 процентного пункта.

При этом большинство предпринимателей по-прежнему работают преимущественно в пределах своего муниципалитета. В 2025 году локальный рынок в качестве основного назвали 61,2% участников опроса. Однако по сравнению с предыдущим годом доля таких ответов сократилась с 66,9%.

На рынки других регионов России, а также зарубежные рынки приходится лишь небольшая часть ответов предпринимателей. В совокупности их доля составила 6,4%.

Авторы исследования отмечают, что рост числа компаний, ориентирующихся на рынок Ростовской области в целом, происходит на фоне расширения географии деятельности бизнеса внутри региона. Одновременно снижается доля предпринимателей, работающих исключительно в границах отдельных муниципальных образований.

Опрос проводился среди 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Более половины респондентов являются собственниками бизнеса, а около двух третей представляют микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и годовым оборотом до 120 млн руб.

По данным исследования, большинство участников опроса работают в сфере услуг, реализации товаров и сельскохозяйственного производства. Более 32% предпринимателей ведут деятельность свыше десяти лет.

Валерий Климов