Каждый четвертый житель Дона заявил, что денег хватает только на еду

Доля жителей Ростовской области, которым хватает денег только на продукты питания, а покупка одежды и обуви требует накоплений, за год выросла с 22,1% до 26,2%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона за 2025 год, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Таким образом, более четверти участников опроса отнесли себя к категории семей, испытывающих сложности даже с базовыми непродовольственными расходами.

Самой многочисленной группой остаются респонденты, которым хватает средств на продукты, одежду и обувь, однако для покупки крупной бытовой техники пришлось бы брать кредит. Такой вариант ответа выбрали 42,3% участников исследования.

Еще 21,5% опрошенных сообщили, что могут позволить себе приобретение крупной бытовой техники, однако для покупки квартиры или автомобиля им потребовались бы заемные средства. О нехватке денег даже на продукты питания заявили 7% респондентов. Лишь 3% участников исследования сообщили об отсутствии финансовых трудностей.

Опрос проводился в 54 муниципалитетах Ростовской области. В нем приняли участие 2767 человек, из которых 32,2% проживают в городах, а 67,8% — в сельской местности.

Схожие результаты показал и опрос потребителей финансовых услуг. Самым распространенным ответом стал вариант «трачу все деньги на текущие нужды, а отложить ничего не удается» — его выбрали 39,9% респондентов. При этом доля жителей, которым удается формировать сбережения, за год сократилась с 41,1% до примерно 39%.

Валерий Климов