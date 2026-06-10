Число пассажиров самых популярных речных рейсов из Ростова выросло в 1,4 раза

В мае речные суда перевезли по маршрутам Ростов-Азов и Ростов-Старочеркасская более 4,4 тыс. пассажиров. Это в 1,4 раза больше, чем в предыдущем месяце (чуть менее 1,9 тыс. пассажиров). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в судоходной пассажирской компании «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказали в компании, в среднем речные суда, выполняющие маршруты по Дону, заполняются на 25% при выполнении рейса. Самыми популярными остаются рейсы из Ростова-на-Дону в Азов и в Старочеркасскую станицу. В апреле по маршрутам в Азов и в Старочеркасскую было совершено 212 рейсов, в мае количество рейсов выросло до 297.

В этом году СПК «Дон» запустила новые маршруты. «В апреле по новому маршруту Ростов – Пухляковский – Семикаракорск — Романовская совершено 136 рейсов и перевезено 565 пассажиров. В мае по маршруту Ростов – Романовская совершен 81 рейс, перевезен 491 пассажир»,— рассказала «Ъ-Ростов» специалист по связям с общественностью СПК «Дон» Елена Старикова.

Кристина Федичкина