Попал под ролики правосудия

Генеральный директор подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» в Ростове-На-Дону Александр Дьяченко признан виновным в причастности к мошенничеству на сумму более чем 2,2 млрд руб. Ему назначено наказание в виде трех лет и десяти месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб. Рассмотрение уголовных дел в отношении еще пяти фигурантов, в том числе собственников предприятия, продолжается.

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Советский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор в отношении генерального директора ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко. Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, совершенном организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Райсуд приговорил Дьяченко к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима. Также ему назначен штраф 500 тыс. руб. Кроме того, суд запретил фигуранту в течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Завод ООО «10-ГПЗ», зарегистрированный в Ростове-на-Дону в 2020 году, специализируется на производстве шариковых и роликовых подшипников (уставный капитал общества — 5 млн руб.). В период 2020–2024 годов предприятие заключило ряд контрактов на поставку продукции в рамках гособоронзаказа. Следствие установило, что владельцы и руководители завода, включая гендиректора Дьяченко, систематически завышали стоимость подшипников. Общий ущерб государству и 16 предприятиям оценивается в 2,2 млрд руб.

Александра Дьяченко судили отдельно от других фигурантов, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В прениях государственный обвинитель попросил назначить господину Дьяченко четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, а также штраф 700 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после освобождения. Кроме того, прокурор заявлял, что считает необходимым лишить подсудимого права занимать определенные должности в коммерческих организациях в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Сторона защиты попросила назначить гендиректору ООО «10-ГПЗ» наказание, не связанное с лишением свободы.

В мае этого года Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в мошенничестве директора по финансам ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова — ему было назначено четыре года и три месяца колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб. Продолжается рассмотрение дела Николая Борисова, занимавшего должность заместителя гендиректора предприятия. Он, так же, как Александр Дьяченко и Феликс Захарцов, признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

В настоящее время в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение дела по аналогичному обвинению владельцев предприятия — Людмилы Кулешовой, ее сына (бывшего замглавы Росстандарта) Алексея Кулешова и его двоюродного брата Романа Волкова. Вместе с ними судят бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, господин Сухомлин получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Кристина Федичкина