Хлебозавод «Юг Руси» в Ростове перешел в собственность государства

ООО «Хлебозавод Юг Руси», расположенное в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, перешло в собственность Росимущества. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 29 мая, следует из данных СПАРК.

Предприятие является крупнейшим хлебозаводом Ростовской области. В последние годы его финансовые показатели оставались отрицательными. По итогам 2024 года выручка завода составила 781,7 млн руб., а чистый убыток — 139 млн руб. В 2025 году выручка сократилась до 581 млн руб., а убыток увеличился до 158 млн руб.

В июле прошлого года производственный комплекс выставлялся на продажу через сайт объявлений. Тогда собственник оценил актив в 850 млн руб. В описании указывалось, что земельный участок может использоваться не только для пищевого производства, но и под склады, административные здания и объекты государственного управления.

Ранее хлебозавод входил в структуру агрохолдинга «Юг Руси», основанного бизнесменом Сергеем Кисловым. Холдинг известен производством подсолнечного масла под брендами «Злато», «Аведовъ» и «Золотая семечка». В конце 2024 года Сергей Кислов вышел из российских активов, часть которых была передана Василию Кислову.

Переход хлебозавода в государственную собственность связан с судебным разбирательством вокруг приватизации Ростовского ипподрома. Как ранее сообщалось, суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить в доход государства ряд активов, связанных с фигурантами дела о приватизации ипподрома в начале 2000-х годов.

Помимо Ростовского ипподрома, в перечень имущества, подлежащего изъятию в пользу государства, вошли около двух десятков юридических лиц и принадлежащие им активы, включая ООО «Хлебозавод Юг Руси».

Валерий Климов