На Дону из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали бензин и табак

В мае 2026 года цены на непродовольственные товары в Ростовской области выросли на 1,15% по сравнению с показателем декабря 2025 года. Такие данные опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Значительнее всего подорожал бензин (+4,7%) и табачные изделия (+4,5%). Медикаменты подорожали на 2,1%. Ткани стали дороже на 1,9%, строительные материалы — на 1,6%. Трикотажные изделия выросли в цене на 0,5%, одежда и белье — на 0,04%.

При этом цены снизились на телерадиотовары (-0,24%), моющие и чистящие средства (-0,72%), обувь (-0,88%) и электротовары и другие бытовые приборы (-2, 91%).

Мария Иванова