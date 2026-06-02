Независимые эксперты подтвердили соответствие системы экологического менеджмента Ростовской АЭС международным и российским стандартам

Атомная станция успешно прошла экологический аудит, продемонстрировав высокий профессионализм сотрудников и надежный контроль экологический безопасности.



На Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») завершился ресертификационный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ). Независимый орган по сертификации систем управления - компания ООО «ДКС РУС» - проверила СЭМ Ростовской АЭС и подтвердила ее соответствие сразу двум стандартам - международному ISO 14001:2015 и российскому ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Аудиторы детально изучили, как работает система экологического управления на станции. В фокусе внимания были ключевые направления производственного процесса - ядерная, радиационная, экологическая, техническая и пожарная безопасность.

«Я более 18 лет наблюдаю за Ростовской АЭС - с тех пор, когда здесь работал только первый энергоблок. За эти годы станция выросла до четырёх блоков, а вместе с ней развивалась и система экологического менеджмента. Очередная проверка подтвердила: на атомной станции выстроена качественная работа по экологическому управлению. Коллектив Ростовской АЭС не просто поддерживает высокие стандарты безопасности, но и постоянно стремится улучшать процессы», - отметила руководитель аудита ООО «ДКС РУС» Людмила Козлова.

Результаты проверки показали, что система экологического менеджмента предприятия является высокорезультативной, управление процессами – эффективным. Эксперты выявили 14 сильных сторон в деятельности предприятия. Они особо отметили профессионализм и открытость сотрудников и руководства, строгий контроль за экологической обстановкой, обеспечение безопасности водоема-охладителя и гидротехнических сооружений предприятия, а также активную информационную работу с населением и журналистами.

«И руководство, и персонал Ростовской атомной станции регулярно проходят обучение по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности, менеджменту и аудиту. Это позволяет нам внедрять современные природоохранные технологии, постоянно повышать квалификацию специалистов и быть лидерами природоохранной деятельности, примером ответственного подхода к экологии в регионе», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Отметим, что система экологического менеджмента, отвечающая требованиям серии ISO 14001, действует на Ростовской АЭС с 2008 года. Каждый год её проверяют независимые аудиторы, и аудит 2026 года - часть этой регулярной практики.