Фигурант «рыбного дела» уплыл от суда

Краснодарский краевой суд объявил в розыск экс-руководителя ростовского АО «Продмаш» Леонида Караханова, который выступил посредником при передаче взятки экс-председателю Советского райсуда Ростова Елене Коблевой. В январе 2025 года Леонид Караханов, признавший вину, был приговорен к четырем годам лишения свободы. Приговор был обжалован, а сам осужденный — госпитализирован. Из-за того, что фигурант не появляется на заседаниях по рассмотрению дела в апелляционном порядке, его объявили в розыск. Адвокат осужденного обжаловал это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд объявил в розыск ростовского предпринимателя Леонида Караханова, осужденного за посредничество при передаче взятки (п. «а», «б», ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) экс-председателю Советского райсуда Ростова-на-Дону Елене Коблевой. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Елена Коблева осуждена к десяти годам колонии за получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в феврале этого года. Обвиняемыми по ее делу также проходили бригадир рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимир Боженко, предприниматели Леонид Караханов и Николай Студеникин.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», летом 2022 года сотрудники пограничной службы обнаружили в лодке Владимира Боженко несколько килограммов судака, выловленного без разрешения. Мировой суд Азовского района Ростовской области признал Владимира Боженко виновным в незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ). Ему был назначен судебный штраф, кроме того, суд вынес решение о конфискации невода длиной 480 м и двух моторных лодок.

По версии следствия, господин Боженко пожаловался на ситуацию предпринимателю Николаю Студеникину, директору цеха по переработке рыбы, куда бригадир артели сдавал улов. Предприниматель якобы обеспокоился прекращением поставок и рассказал о ситуации компаньону Леониду Караханову. Тот рассказал, что знаком с председателем Советского райсуда Ростова-на-Дону Еленой Коблевой, и она может помочь решить проблему.

В начале ноября 2022 года Леонид Караханов встретился с Еленой Коблевой в ее служебном кабинете. Обвинение полагает, что по рекомендации судьи Владимир Боженко изготовил и передал в мировой суд фальшивый договор купли-продажи орудий лова, по которому лодки и невод якобы были проданы другому лицу еще в 2021 году.

На этом основании решение о конфискации было отменено, а Леонид Караханов передал судье Коблевой 500 тыс. руб.

По мнению правоохранительных органов, госпожа Коблева обеспечила вынесение нужных решений, используя свой авторитет в судебной системе Ростовской области.

Дело Леонида Караханова рассматривалось отдельно, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В январе 2025 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону приговорил фигуранта к четырем годам колонии общего режима за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Предприниматель обратился за обжалованием приговора первой инстанции в Ростовский областной суд. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение об изменении подсудности и отправил дело в Краснодарский краевой суд. «Елена Коблева ранее работала в Ростовском областном суде. Данное обстоятельство могло поставить под сомнение объективность и беспристрастность того же суда при рассмотрении апелляционной жалобы»,— поясняли тогда «Ъ-Ростов» в Четвертом кассационном суде.

В июне 2025 года Краснодарский краевой суд смягчил наказание осужденному до двух лет пяти месяцев лишения свободы, однако кассация отменила это решение. Апелляционные жалобы на приговор господину Караханову поступили для повторного рассмотрения в Краснодарский краевой суд в октябре 2025 года. Леонид Караханов попал в больницу, и судом была назначена экспертиза о возможности содержания осужденного под стражей. В мае 2026 года суд провел несколько заседаний по делу, однако Леонид Караханов на них не явился. Как рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда, из-за этого его объявили в розыск. Обязанность по розыску возложена на правоохранительные органы Ростовской области.

Адвокат Леонида Караханова Андрей Арзуманян сообщил «Ъ-Ростов», что его подзащитный не скрывается от суда. «Сейчас Леонид Караханов находится на больничном после перенесенной операции на сердце. Мы неоднократно ходатайствовали о возобновлении судебного производства, однако суд на это почему-то не реагирует. Постановление суда об объявлении моего подзащитного в розыск уже обжаловано нами в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции»,— сказал господин Арзуманян.

Мария Иванова