Ростовская АЭС в седьмой раз приняла эстафету «Парусов духа в атомных городах» - фестиваля, который превращает атомную энергию в ветер перемен

В этом году проект посвящен Году единства народов России, а также году команды и взаимопомощи, объявленному в Госкорпорации «Росатом» Генеральным директором А.Е.Лихачевым.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

В Ростове-на-Дону состоялся региональный этап Международного инклюзивного фестиваля «Паруса духа в атомных городах». Проекта, который раскрывает потенциал людей с инвалидностью, а здоровых участников учит инклюзивному взаимодействию и доброму отношению к окружающим.

Донской регион принял эстафету у города Заречный (Свердловская область), в котором проект стартовал за неделю до этого. Организатором фестиваля выступают Госкорпорация «Росатом», Концерн «Росэнергоатом», а генеральным партнёром на Дону традиционно стала Ростовская атомная станция. В этом году проект отметил значимую дату — седьмой год плодотворного сотрудничества с коллективом станции, которая празднует свой 25-летний юбилей.

«Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие неразрывно связаны с нашей деятельностью. Принципы инклюзивности и равенства возможностей — это не просто слова, а реальные дела. Мы обеспечиваем светом и теплом миллионы людей, но ровно ту же энергию мы вкладываем в социальное развитие региона присутствия Ростовской АЭС. «Паруса духа» — это как раз тот проект, где атомная энергия обретает человеческое лицо. Мы создаём среду, в которой каждый человек чувствует себя нужным. Это и есть наша миссия: быть не только источником света, но и источником тепла — человеческого тепла», - подчеркнула исполняющая обязанности заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.

Фестиваль собрал на донской земле более сотни участников из разных уголков страны — Волгодонска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Батайска, Калининграда и Таганрога. В единую команду объединились люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны специальной военной операции, профессиональные яхтсмены, волонтёры и работники атомной станции. Новым партнёром проекта в Ростове стал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».

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Знакомство участников друг с другом началось во время деловых встреч. Первым аккордом стал мастер-класс по оказанию первой помощи. Его вели двое: тотально незрячий тренер по цифровой доступности Эдуард Сергеев и руководитель общественного спасательного проекта «Спас-на-Дону» Павел Калмыков. Они на практике доказали, что помочь пострадавшему в критической ситуации может совершенно любой человек, даже если в обычной жизни он сам нуждается в помощи окружающих.

Гости из Калининграда рассказали о реабилитационном центре «Ковчег» - месте, где люди с тяжелейшими травмами позвоночника, черепно-мозговыми повреждениями, ампутациями заново учатся ходить. Центр более 20 лет назад основал полностью парализованный человек. Он создал целую вселенную поддержки, где сегодня ветераны специальной военной операции проходят реабилитацию бесплатно, за счет президентского гранта.

Присутствующим на встрече ветеранам СВО предложили заполнить анкету, которая в последствии послужит поводом к приглашению пройти реабилитацию в центре «Ковчег».

Кульминацией фестиваля стала парусная регата в акватории Дона. Открывая мероприятие, почетные гости еще раз подчеркнули, что, с одной стороны, проект «Паруса Духа в атомных городах» — это история вдохновения и личностного роста, где участники стирают границы, учатся доверять друг другу и вместе двигаются к цели. А с другой стороны, это еще и пример социальной ответственности крупного бизнеса, где миссия ориентирована на человека и его потребности, а усилия властей и предприятий объединяются для улучшения качества жизни населения.

«Я абсолютно убеждена, что люди видят все, что делает бизнес. Но самое главное в нашем регионе — это развитие социального партнерства. Поэтому взаимодействие бизнеса и власти всегда направлено на одну цель - это благополучие каждого донского жителя. Мы взаимодействуем с Ростовской АЭС как в Волгодонске, так и в целом на территории области. И эти проекты связаны как с социальными мероприятиями, так и вопросами охраны труда, поддержкой производства, поддержкой работников и их семей», - отметила министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

После приветствия, участникам провели инструктаж по правилам поведения на воде и был объявлен старт регаты. Экипажи сформировали по пять человек, под руководством профессиональных шкиперов. Среди них — мастера спорта, члены сборной России, победители мировых первенств.

В каждом экипаже за весло и шкоты встали люди с разными физическими возможностями — ветераны СВО с ампутациями, незрячие, неслышашие, волонтёры из числа молодых атомщиков. Участники признавались, что страх и неуверенность уходили сразу, как только яхта отчаливала от берега. «Когда ты на воде, ты не думаешь о своих ограничениях, ты думаешь о ветре, о команде, о том, чтобы не подвести», — делились впечатлениями гонщики.

Некоторые участники удивили даже профессиональных спортсменов. Например, ветеран специальной военной операции Павел Шевцов из Таганрога. Его история — одна из самых ярких иллюстраций того, как парусный спорт возвращает к жизни. Во время участия в СВО он получил тяжелое ранение и перенёс ампутацию обеих ног. Но Павел не сдался. Он прошёл путь реабилитации через парус по методике «Ветротерапия» — комплексной системе восстановления через взаимодействие с водой и ветром. Сегодня Павел уже сам востребованный тренер детей и взрослых с инвалидностью.

«Когда прошёл реабилитацию на воде — увидел, как это меняет людей. Вода и ветер снимают психологические зажимы. На лодке ты не думаешь о своей инвалидности — ты думаешь о направлении ветра, о команде, о том, как обойти соперника. Это чувство свободы и собственной значимости невозможно переоценить. Я знаю это по себе. Мой долг теперь — показать другим, что жизнь после тяжёлой травмы не заканчивается. Она просто становится другой. Но она может быть не менее яркой, активной и счастливой», - рассказал Павел Шевцов.

Регата проходила в два этапа: сначала состоялись два заезда на четырех яхтах, в которых экипажи продемонстрировали своё мастерство, ловкость и командный дух. По итогам этих соревнований в финал вышли команды, занявшие первые два места — именно они боролись за звание лучших из лучших. Финальный заезд был настоящим зрелищем, наполненным азартом и борьбой до последней секунды.

После завершения спортивной части мероприятия всех гостей ждала торжественная церемония награждения, где победители получили заслуженные медали и подарки, сделанные руками ростовских детей-инвалидов благотворительного фонда "Я есть!". Завершился фестиваль праздничным концертом, который создал атмосферу радости и единения, подарил приятные эмоции и позволил участникам и зрителям ещё раз почувствовать дух этого уникального события.

Из Ростова проект отправится на Волгу — в Балаково (Саратовская область), впервые — в Сосновый Бор (Ленинградская область), затем в Десногорск (Смоленская область) и финальный этап — в Калининградскую область, где девять лет назад при поддержке Росатома родился отраслевой формат.