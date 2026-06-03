Ростовская АЭС: в Волгодонске завершилась международная конференция по вопросам повышения безопасности в атомной отрасли

Ежегодная международная научно-практическая конференция «Безопасность ядерной энергетики» в очередной раз подтвердила свой высокий статус ключевой дискуссионной площадки, где встречаются наука и производство, передаётся опыт от поколения к поколению и формируется основа для безопасного будущего атомной отрасли.



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На площадке Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ) завершила работу XXII Международная научно-практическая конференция «Безопасность ядерной энергетики». Форум проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом». В этом году он собрал российских и зарубежных представителей ведущих предприятий атомной отрасли, научных и образовательных организаций, студенческое сообщество. Всего более 300 участников из 15 российских городов, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Алжира, Судана, Германии и Китая.

Председатель Ученого совета ВИТИ НИЯУ МИФИ, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, выступая на торжественном открытии конференции, отметил прочную взаимосвязь безопасности, качественной подготовки кадров и устойчивого развития всей отрасли.

«Самое важное для развития атомной энергетики — это люди. От того, как мы готовим и обучаем персонал, зависит не только эффективность предприятий, но и устойчивость всей отрасли. Ростовская АЭС традиционно поддерживает научные и образовательные инициативы. Мы живём и работаем в одном городе, и нам важно, чтобы студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ чувствовали себя частью экосистемы. Безопасность формируется средой, традицией и ежедневными действиями. Именно эту культуру мы обязаны передавать из поколения в поколение и делать так, чтобы она укреплялась с каждым новым проектом и молодым специалистом, который приходит на станцию», - подчеркнул Андрей Сальников.

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Открывая пленарное заседание, руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко также сделала акцент на фундаментальной роли культуры безопасности. Она подчеркнула, что безопасность — это ДНК атомной энергетики. Это не просто свод правил и инструкций, а глубинная основа, заложенная в каждом технологическом процессе, в каждом инженерном решении и, самое главное, — в сознании каждого работника.

В рамках пленарного заседания участникам были представлены видеофильмы о деятельности предприятий Росатома в городе Волгодонске, с ключевыми докладами выступили представители электроэнергетического и машиностроительного дивизионов госкорпорации.

Продолжилась работа конференции в пяти тематических секциях, охвативших все ключевые аспекты деятельности атомной отрасли: обеспечение безопасности АЭС на всех этапах жизненного цикла, строительство и эксплуатация зданий и сооружений АЭС, культура безопасности на объектах ядерной энергетики и территориях их расположения, изготовление и ремонт оборудования АЭС, а также цифровые технологии в атомной энергетике.

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Тематика докладов подтвердила: безопасность — это междисциплинарная задача, требующая объединения усилий инженеров, социологов, экономистов и психологов.

Кроме того, в рамках форума состоялся круглый стол «Технологический суверенитет России начинается с качественной подготовки выпускников школ», где обсудили профориентацию и будущие изменения в системе образования.

На постерной сессия студенческих работ будущие атомщики представили 12 проектов — от моделирования режимов турбоустановок до применения нейросетей для мониторинга промышленного оборудования. Многие из этих разработок, по оценке экспертов, имеют перспективы практического внедрения на предприятиях Госкорпорации «Росатом».