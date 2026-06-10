Средняя заполняемость речного транспорта на Дону составляет 25%

Речные суда, выполняющие маршруты по Дону, в среднем заполняются на 25% при выполнении рейса. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в судоходной пассажирской компании «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Самыми популярными остаются рейсы из Ростова-на-Дону в Азов и в Старочеркасскую станицу, рассказала «Ъ-Ростов» специалист по связям с общественностью СПК «Дон» Елена Старикова.

«В апреле по маршрутам в Азов и в Старочеркасскую было совершено 212 рейсов, перевезено 1,9 тыс. пассажиров. В мае количество рейсов увеличено до 297, а число перевезенных пассажиров превысило 4,4 тыс.,»— рассказала она.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, СПК «Дон» планирует запустить новый речной маршрут из Ростова в Таганрог летом 2026 года.

Кристина Федичкина