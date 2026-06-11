В Петербурге продают квартиру-этаж за 355 миллионов рублей

Самым дорогим жилым объектом на вторичном рынке России, продающимся целым этажом в многоквартирном доме, стала квартира в Санкт-Петербурге стоимостью 355 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рынка недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В историческом доме Петербурга выставили на продажу целый этаж за 355 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В историческом доме Петербурга выставили на продажу целый этаж за 355 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о шестикомнатном помещении площадью 720 квадратных метров, расположенном на верхних этажах исторического здания конца XIX века. Пространство было сформировано путем объединения трех отдельных квартир в один объект.

Дом, в котором находится квартира, был построен по заказу швейцарского булочника Фридриха Карла Вебера. В объявлении отмечается, что площадь кухни составляет около 100 квадратных метров.

Недвижимость продается без отделки, что позволяет будущему владельцу самостоятельно разработать планировку и интерьер. Несмотря на отсутствие лифта в доме, предусмотрена возможность установки индивидуального подъемника с выходом непосредственно на этаж собственника.

По данным аналитиков, объект является самым дорогим предложением такого формата среди квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья в России.

Матвей Николаев