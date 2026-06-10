За год стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга выросла более чем на 22%

Санкт-Петербург вошел в число лидеров по темпам роста цен на первичном рынке жилья среди российских городов-миллионников. За период с июня 2025 года по июнь 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках города увеличилась на 22,1%, следует из исследования аналитической платформы bnMAP.pro, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург занял второе место по росту цен на новостройки среди городов-миллионников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербург занял второе место по росту цен на новостройки среди городов-миллионников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По этому показателю Северная столица заняла второе место, уступив только Москве, где цены за год выросли на 26,5%. Следом расположилась Уфа с показателем 15,6%.

Несмотря на значительный годовой рост, в месячном выражении в Петербурге зафиксировано небольшое снижение стоимости жилья. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена квадратного метра уменьшилась на 0,3%.

«По итогам года с большим отрывом лидирует Москва. Средняя цена квадратного метра в столице выросла за год на 26,5%, достигнув 750,8 тыс. рублей. Самое заметное снижение цен за месяц произошло в Самаре и в Казани — 6,4% в обоих городах. "Квадрат" в Казани опустился до 262,7 тыс. рублей, в Самаре — до 147,0 тыс. рублей»,— приводят данные аналитиков bnMAP.pro.

Исследование охватывает крупнейшие российские города и отражает динамику цен на рынке первичного жилья за последний год.

Матвей Николаев