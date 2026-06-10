Спрос бизнеса как главная угроза ИИ

Андрей Чубин, эксперт по внедрению ИИ, руководитель практики машинного обучения и анализа данных, в рамках проекта центра исследований «Гортис» и КА Grand Media Service оценил, как спрос бизнеса влияет на внедрение технологий ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Андрея Чубина Фото: из личного архива Андрея Чубина

Клиенты из структуры бизнеса перестали быть лишь пассивными пользователями ИИ, превратившись в фактор, затрудняющий оптимальное внедрение технологии. IT-отрасль развертывает мощности под искусственный интеллект опережающими темпами, однако большинство организаций еще не научились применять эти системы так, чтобы получать реальную выгоду.

Согласно оценкам Reuters, ведущие игроки технологического рынка в 2026 году могут направить на создание ИИ-инфраструктуры более $700 млрд. В 2025-м эта сумма составляла около $410 млрд. Отдельные корпорации уже начали выходить на международные рынки долговых обязательств, чтобы профинансировать наращивание мощностей. Безусловно, значимость потребительского рынка отрицать нельзя, однако он не способен в одиночку оправдать столь масштабную инфраструктуру. Именно поэтому основной акцент постепенно переносится в сегмент b2b. Но зачастую еще на этапе внедрения становится очевидным: даже самая мощная модель, оказавшись в среде, где бизнес-процессы не адаптированы под ее использование, теряет эффективность.

Из этого следует неудобный вывод: для значительной части компаний ИИ либо не требуется в тех объемах, которые декларируются, либо они просто не обладают достаточной готовностью к его использованию. В тех же случаях, когда практический сценарий применения нейросетей существует, главным барьером выступают не возможности самой модели, а качество имеющихся данных и готовность организации менять устоявшиеся рабочие процессы. В исследовании MIT, проведенном в 2025 году, говорится, что большинство корпоративных инициатив с использованием генеративных моделей до сих пор не обеспечивают ощутимого финансового эффекта.

Можно смело сказать: это представляет собой серьезную угрозу для всей индустрии, ведь ее будущая экономическая модель строится на том, смогут ли миллионы предприятий на регулярной основе платить за ИИ как за инструмент, обеспечивающий рост ключевых метрик. И что мы видим сегодня? Компания OpenAI анонсировала создание подразделения OpenAI Deployment Company. Задача новой структуры — помогать организациям проектировать и интегрировать ИИ-системы сразу в их рабочие процессы. Google ввел у себя должность, суть которой в том, что инженеры не просто разрабатывают продукт, а вместе с клиентом сразу внедряют его в реальные бизнес-процессы.

Однако даже этот сдвиг стратегии не устраняет главную угрозу. Если деловой сектор не сможет достаточно быстро продемонстрировать окупаемость искусственного интеллекта, под сомнение попадает не технология, а темпы и объемы инвестиций, направляемых в нее. Теперь рынку предстоит доказать, что за ИИ готовы платить на регулярной основе ради измеримого экономического результата, а не из-за внушенного страха отстать.